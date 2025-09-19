Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 209,90 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 209,90 EUR zu. Bei 213,30 EUR erreichte die Sartorius vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 209,00 EUR. Bisher wurden heute 56.918 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 292,00 EUR. Gewinne von 39,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 166,05 EUR. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 26,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,816 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius vz-Aktie wird bei 257,00 EUR angegeben.

Am 22.07.2025 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Sartorius vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 884,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 860,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 16.10.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 15.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,96 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Sartorius vz-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight

DAX 40-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sartorius vz von vor einem Jahr bedeutet

DAX 40-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 10 Jahren abgeworfen