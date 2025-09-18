Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verteidigt am Mittag Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Sartorius vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 206,10 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 206,10 EUR. Im Tageshoch stieg die Sartorius vz-Aktie bis auf 209,60 EUR. In der Spitze fiel die Sartorius vz-Aktie bis auf 205,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 206,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 18.528 Sartorius vz-Aktien.

Bei einem Wert von 292,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sartorius vz-Aktie somit 29,42 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 166,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,816 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sartorius vz 0,740 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 257,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sartorius vz am 22.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 884,30 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 860,70 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Sartorius vz am 16.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 15.10.2026.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,96 EUR je Aktie.

