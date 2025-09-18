Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verteidigt am Mittag Tendenz
Die Aktie von Sartorius vz hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Sartorius vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 206,10 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Sartorius vz-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 206,10 EUR. Im Tageshoch stieg die Sartorius vz-Aktie bis auf 209,60 EUR. In der Spitze fiel die Sartorius vz-Aktie bis auf 205,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 206,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 18.528 Sartorius vz-Aktien.
Bei einem Wert von 292,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sartorius vz-Aktie somit 29,42 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 166,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,816 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sartorius vz 0,740 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 257,00 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sartorius vz am 22.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 884,30 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 860,70 Mio. EUR umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Sartorius vz am 16.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 15.10.2026.
Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,96 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie
DAX 40-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sartorius vz von vor einem Jahr bedeutet
DAX 40-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 10 Jahren abgeworfen
JPMorgan: Aktien von Scout24 und GEA könnten Porsche und Sartorius im DAX ersetzen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.08.2025
|Sartorius vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.2025
|Sartorius vz Halten
|DZ BANK
|28.07.2025
|Sartorius vz Outperform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Sartorius vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.2025
|Sartorius vz Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.08.2025
|Sartorius vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.2025
|Sartorius vz Outperform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Sartorius vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.2025
|Sartorius vz Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.2025
|Sartorius vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.07.2025
|Sartorius vz Halten
|DZ BANK
|23.07.2025
|Sartorius vz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.2025
|Sartorius vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.07.2025
|Sartorius vz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.2025
|Sartorius vz Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.01.2025
|Sartorius vz Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.2025
|Sartorius vz Underperform
|Bernstein Research
|15.01.2025
|Sartorius vz Underperform
|Bernstein Research
|06.01.2025
|Sartorius vz Underperform
|Bernstein Research
|06.01.2025
|Sartorius vz Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sartorius AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen