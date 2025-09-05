Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz macht am Freitagnachmittag Boden gut

Kurs der Sartorius vz

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 208,70 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 208,70 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Sartorius vz-Aktie bei 210,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 206,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 72.519 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 292,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 39,91 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 166,05 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 20,44 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,816 EUR, nach 0,740 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 257,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 22.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Sartorius vz 884,30 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 860,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 16.10.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 15.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2025 4,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

