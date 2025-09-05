DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,04 -3,1%Dow46.176 +0,1%Nas22.546 +0,3%Bitcoin98.647 -0,7%Euro1,1754 -0,3%Öl66,70 -1,2%Gold3.671 +0,7%
Sartorius vz

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz macht am Freitagnachmittag Boden gut

19.09.25 16:10 Uhr
Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz macht am Freitagnachmittag Boden gut

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 208,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG St.
168,00 EUR -2,00 EUR -1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Sartorius vz-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 208,70 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Sartorius vz-Aktie bei 210,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 206,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 72.519 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 292,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 39,91 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 166,05 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 20,44 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,816 EUR, nach 0,740 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 257,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 22.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Sartorius vz 884,30 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 860,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 16.10.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 15.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2025 4,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
13:41Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
28.07.2025Sartorius vz OutperformBernstein Research
28.07.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13:41Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Sartorius vz OutperformBernstein Research
28.07.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.07.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
23.07.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.07.2025Sartorius vz Sector PerformRBC Capital Markets
22.07.2025Sartorius vz HoldJefferies & Company Inc.
22.07.2025Sartorius vz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.01.2025Sartorius vz VerkaufenDZ BANK
28.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
15.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research

