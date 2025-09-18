Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Freitagvormittag stärker

Sartorius vz im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 208,30 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 208,30 EUR. Bei 209,60 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 206,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.643 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.01.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 40,18 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 166,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Sartorius vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,740 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,816 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 257,00 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Am 22.07.2025 äußerte sich Sartorius vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,34 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 884,30 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 860,70 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Sartorius vz am 16.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 15.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,96 EUR je Sartorius vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

DAX 40-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sartorius vz von vor einem Jahr bedeutet

DAX 40-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 10 Jahren abgeworfen

JPMorgan: Aktien von Scout24 und GEA könnten Porsche und Sartorius im DAX ersetzen