Schwacher Handel in New York: Dow Jones sackt zum Start ab

So bewegt sich der Dow Jones morgens.

Am Dienstag tendiert der Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE 0,18 Prozent schwächer bei 33.372,31 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 10,363 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,066 Prozent stärker bei 33.455,50 Punkten in den Handel, nach 33.433,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 33.398,54 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 33.266,28 Zählern.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, einen Wert von 34.837,71 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 03.07.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 34.418,47 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 03.10.2022, den Stand von 29.490,89 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 0,712 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 35.679,13 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 31.429,82 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Intel (+ 2,57 Prozent auf 36,37 USD), Boeing (+ 1,47 Prozent auf 190,60 USD), Procter Gamble (+ 0,76 Prozent auf 146,29 USD), Dow (+ 0,74 Prozent auf 51,68 USD) und Nike (+ 0,68 Prozent auf 95,20 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Goldman Sachs (-1,86 Prozent auf 312,58 USD), Cisco (-1,38 Prozent auf 53,64 USD), Home Depot (-1,32 Prozent auf 295,86 USD), American Express (-0,87 Prozent auf 148,18 USD) und Walt Disney (-0,80 Prozent auf 81,02 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Dow Jones ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.425.054 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,593 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,95 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

