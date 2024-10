Schwacher Handel: S&P 500 schlussendlich in der Verlustzone

NYSE-Handel im Blick

Das machte das Börsenbarometer in New York zum Handelsende.

Am Montag bewegte sich der S&P 500 via NYSE letztendlich 0,96 Prozent leichter bei 5.695,94 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 47,749 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der S&P 500 0,337 Prozent leichter bei 5.731,67 Punkten, nach 5.751,07 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 5.739,34 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5.686,85 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, bei 5.408,42 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, stand der S&P 500 bei 5.567,19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, den Wert von 4.308,50 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 20,10 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 5.767,37 Punkten. Bei 4.682,11 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Super Micro Computer (+ 15,79 Prozent auf 47,74 USD), Air Products and Chemicals (+ 9,52 Prozent auf 312,69 USD), Generac (+ 8,52 Prozent auf 173,82 USD), Diamondback Energy (+ 2,51 Prozent auf 199,50 USD) und Albemarle (+ 2,33 Prozent auf 104,47 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Everest Reinsurance Group (-8,47 Prozent auf 372,55 USD), Lumen Technologies (-8,11 Prozent auf 6,23 USD), VF (-6,90 Prozent auf 19,84 USD), Assurant (-5,53 Prozent auf 186,60 USD) und Allstate (-4,89 Prozent auf 181,25 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 59.820.740 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,143 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet mit 0,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net