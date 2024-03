Schwacher Handel: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell

Index-Performance im Blick

Der NASDAQ Composite notiert am Dienstag im Minus.

Am Dienstag verliert der NASDAQ Composite um 17:56 Uhr via NASDAQ 1,75 Prozent auf 15.923,59 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,801 Prozent auf 16.077,74 Punkte an der Kurstafel, nach 16.207,51 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 15.903,74 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 16.087,56 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 05.02.2024, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 15.597,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 14.229,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 11.689,01 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 7,84 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 16.302,24 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14.477,57 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Enzon Pharmaceuticals (+ 21,74 Prozent auf 0,08 USD), 3D Systems (+ 11,92 Prozent auf 4,60 USD), New York Community Bancorp (+ 9,71 Prozent auf 3,00 USD), Atrion (+ 8,26 Prozent auf 388,50 USD) und Arundel (+ 5,33 Prozent auf 0,16 CHF). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Powell Industries (-14,83 Prozent auf 157,42 USD), Compugen (-14,75 Prozent auf 2,52 USD), MicroStrategy (-14,09 Prozent auf 1.146,00 USD), Commercial Vehicle Group (-7,66 Prozent auf 6,15 USD) und American Superconductor (-6,48 Prozent auf 13,42 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 10.413.414 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,847 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Im NASDAQ Composite weist die Bed Bath Beyond-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die CRESUD-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 74,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

