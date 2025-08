Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagvormittag in Rot

Scout24 im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 116,90 EUR abwärts.

Um 09:03 Uhr fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 116,90 EUR ab. In der Spitze fiel die Scout24-Aktie bis auf 115,60 EUR. Bei 116,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 3.031 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 24.07.2025 auf bis zu 122,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,05 Prozent hinzugewinnen. Am 20.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,63 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,43 EUR, nach 1,32 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 112,03 EUR an.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,73 EUR, nach 0,73 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 07.08.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2025 3,29 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

