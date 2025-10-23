DAX24.198 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,97 +0,4%Nas22.883 +0,6%Bitcoin94.266 +1,6%Euro1,1615 ±0,0%Öl65,54 +1,9%Gold4.149 +1,4%
Scout24 im Blick

Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagnachmittag im Minus

23.10.25 16:08 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagnachmittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Scout24. Zuletzt fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 101,80 EUR ab.

Scout24
101,90 EUR 0,40 EUR 0,39%
Die Scout24-Aktie wies um 15:44 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 101,80 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Scout24-Aktie bisher bei 101,60 EUR. Bei 102,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 49.645 Scout24-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (122,80 EUR) erklomm das Papier am 24.07.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Am 31.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,70 EUR. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 29,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,48 EUR. Im Vorjahr erhielten Scout24-Aktionäre 1,32 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 117,85 EUR an.

Am 25.03.2021 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,27 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
07.10.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
22.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
