Heute im Fokus
DAX höher -- Wall Street bleibt geschlossen -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- Gold, Silber, Tesla, VW, Buffett, TeamViewer, Alibaba, Novo Nordisk, Rheinmetall, Bayer, Orsted im Fokus
Top News
Bayer-Aktie verliert: Neue Studie zu Vericiguat verfehlt das primäre Endziel Bayer-Aktie verliert: Neue Studie zu Vericiguat verfehlt das primäre Endziel
Rheinmetall-Aktie steigt: Neue Partnerschaft mit Andoya Space - Aktien von RENK und HENSOLDT ziehen mit Rheinmetall-Aktie steigt: Neue Partnerschaft mit Andoya Space - Aktien von RENK und HENSOLDT ziehen mit
Profil
Blick auf Scout24-Kurs

Scout24 Aktie News: Scout24 verteidigt Stellung am Montagnachmittag

01.09.25 16:10 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 verteidigt Stellung am Montagnachmittag

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Scout24. Kaum Ausschläge verzeichnete die Scout24-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 110,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
110,60 EUR 0,80 EUR 0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Scout24-Aktie zeigte sich um 15:45 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 110,80 EUR an der Tafel. Den höchsten Wert des Tages markierte die Scout24-Aktie bei 111,30 EUR. Das Tagestief markierte die Scout24-Aktie bei 110,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 111,10 EUR. Zuletzt wechselten 13.781 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 10,83 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 31.08.2024 Kursverluste bis auf 68,55 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 38,13 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Scout24-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,49 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 117,63 EUR.

Am 25.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,73 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 91,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Scout24 am 30.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 3,27 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Experten sehen bei Scout24-Aktie Potenzial

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor 5 Jahren verdient

Kann die Lufthansa-Aktie auf eine DAX-Rückkehr bei September-Überprüfung hoffen?

Bildquellen: Scout24

Nachrichten zu Scout24

DatumMeistgelesen
Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Scout24 OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
