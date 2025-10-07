DAX24.389 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.328 -0,5%Top 10 Crypto16,92 -2,8%Nas22.756 -0,8%Bitcoin104.115 -2,3%Euro1,1678 -0,3%Öl65,36 -0,2%Gold3.974 +0,3%
Fokus auf Aktienkurs

Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag nahezu unverändert

07.10.25 16:09 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Scout24. Zum Vortag unverändert notierte die Scout24-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 104,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
105,60 EUR 2,00 EUR 1,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Scout24-Aktie bewegte sich um 15:50 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 104,20 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 106,20 EUR zu. Die Scout24-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 104,20 EUR ab. Bei 104,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 88.504 Stück gehandelt.

Am 24.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 122,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 17,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 76,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 26,34 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,32 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,48 EUR. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 117,85 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,73 EUR. Im letzten Jahr hatte Scout24 einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Scout24 die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 3,27 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Scout24

DatumMeistgelesen
Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
08:01Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
22.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
