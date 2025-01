Scout24 Aktie News: Anleger greifen bei Scout24 am Dienstagvormittag zu

So entwickelt sich Scout24

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 86,45 EUR zu.

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 86,45 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 86,45 EUR zu. Bei 86,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 2.350 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.12.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,80 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 09.02.2024 Kursverluste bis auf 61,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 1,20 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,25 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 87,74 EUR angegeben.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,50 EUR gegenüber 0,50 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Scout24 am 27.02.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 03.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 2,72 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

So stuften die Analysten die Scout24-Aktie im vergangenen Monat ein

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor einem Jahr abgeworfen

Börse Frankfurt in Rot: MDAX zum Start in Rot