Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochvormittag nahe Nulllinie

Blick auf Scout24-Kurs

08.10.25 09:28 Uhr
Die Aktie von Scout24 hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 104,40 EUR bewegte sich die Scout24-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Scout24-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 104,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Scout24-Aktie bis auf 104,70 EUR. In der Spitze büßte die Scout24-Aktie bis auf 104,40 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 104,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 800 Scout24-Aktien.

Am 24.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 122,80 EUR an. Gewinne von 17,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 76,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 26,48 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,48 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 117,85 EUR für die Scout24-Aktie.

Scout24 gewährte am 25.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,73 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Scout24 am 30.10.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 29.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 3,27 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Scout24

