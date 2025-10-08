Scout24 Aktie News: Scout24 verteuert sich am Nachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Scout24 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 104,70 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere um 15:48 Uhr 0,4 Prozent. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 105,50 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 104,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 27.211 Scout24-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (122,80 EUR) erklomm das Papier am 24.07.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 14,74 Prozent niedriger. Am 18.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 76,75 EUR. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 36,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,48 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 117,85 EUR aus.

Am 25.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,73 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 91,20 Mio. EUR eingefahren.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Scout24 dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,27 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Analysten sehen für Scout24-Aktie Luft nach oben

Investment-Tipp: So bewertet Berenberg die Scout24-Aktie