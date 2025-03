Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag nahe Nulllinie

Scout24 im Fokus

Die Aktie von Scout24 hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Scout24-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 97,85 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel

Die Scout24-Aktie bewegte sich um 09:05 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 97,85 EUR. Die Scout24-Aktie legte bis auf 98,25 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Im Tief verlor die Scout24-Aktie bis auf 97,85 EUR. Bei 98,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 566 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 102,60 EUR. 4,85 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 64,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 34,13 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,20 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 91,81 EUR.

Am 25.03.2021 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR im Vergleich zu 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 06.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 30.04.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 3,31 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Handel in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsende

MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel hätte eine Investition in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX aktuell: So entwickelt sich der MDAX am Nachmittag