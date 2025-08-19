Scout24 Aktie News: Scout24 zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Scout24. Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 113,80 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 113,80 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Scout24-Aktie sogar auf 114,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 112,70 EUR. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25.424 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 122,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 66,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,32 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,49 EUR je Scout24-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 117,63 EUR angegeben.

Am 25.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR im Vergleich zu 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Scout24 die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

