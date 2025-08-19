DAX24.259 -0,7%ESt505.471 -0,2%Top 10 Crypto15,82 +2,1%Dow44.810 -0,3%Nas20.941 -1,8%Bitcoin97.618 +0,8%Euro1,1653 +0,1%Öl66,68 +1,1%Gold3.346 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BASF BASF11 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 TUI TUAG50 Intel 855681 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Anleger zurückhaltend: DAX tiefer -- US-Börsen ohne gemeinsame Richtung -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, DroneShield im Fokus
Top News
Trump attackiert Fed: US-Präsident fordert Rücktritt von Notenbank-Vorstandsmitglied Trump attackiert Fed: US-Präsident fordert Rücktritt von Notenbank-Vorstandsmitglied
Vistra Energy: Profiteur der KI-getriebenen Stromnachfrage mit starkem Wachstumspotenzial. Melius Research sieht Luft bis 295 USD (+53 %) Vistra Energy: Profiteur der KI-getriebenen Stromnachfrage mit starkem Wachstumspotenzial. Melius Research sieht Luft bis 295 USD (+53 %)
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
Kursentwicklung

Scout24 Aktie News: Scout24 zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

20.08.25 16:10 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Scout24. Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 113,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
112,20 EUR -1,20 EUR -1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 113,80 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Scout24-Aktie sogar auf 114,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 112,70 EUR. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25.424 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 122,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 66,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,32 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,49 EUR je Scout24-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 117,63 EUR angegeben.

Am 25.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR im Vergleich zu 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Scout24 die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Kann die Lufthansa-Aktie auf eine DAX-Rückkehr bei September-Überprüfung hoffen?

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Scout24 von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Index-Überprüfung: GEA und Scout24 laut JPMorgan mögliche DAX-Aufsteiger

Ausgewählte Hebelprodukte auf Scout24

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Scout24

Nachrichten zu Scout24

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Scout24 OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Scout24 OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Scout24 NeutralUBS AG
05.08.2025Scout24 NeutralUBS AG
05.08.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
16.05.2025Scout24 NeutralGoldman Sachs Group Inc.
12.05.2025Scout24 NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2023Scout24 SellUBS AG
02.11.2023Scout24 SellUBS AG
05.10.2023Scout24 SellUBS AG
09.08.2023Scout24 SellUBS AG
07.08.2023Scout24 SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Scout24 nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen