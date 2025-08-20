DAX24.270 ±-0,0%ESt505.463 -0,2%Top 10 Crypto15,90 -1,8%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.640 -0,4%Euro1,1654 ±0,0%Öl67,28 +0,4%Gold3.340 -0,2%
Aktienkurs im Fokus

Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Vormittag schwächer

21.08.25 09:26 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Vormittag schwächer

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Scout24 befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 113,60 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
113,40 EUR 1,20 EUR 1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:05 Uhr ging es für die Scout24-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 113,60 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Scout24-Aktie bisher bei 113,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 114,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.229 Scout24-Aktien umgesetzt.

Bei 122,80 EUR markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,10 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.08.2024 bei 66,75 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 41,24 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2024 mit 1,32 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,49 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 117,63 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,73 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 91,20 Mio. EUR gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,27 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Nachrichten zu Scout24

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Scout24 OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Scout24 OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Scout24 NeutralUBS AG
05.08.2025Scout24 NeutralUBS AG
05.08.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
16.05.2025Scout24 NeutralGoldman Sachs Group Inc.
12.05.2025Scout24 NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2023Scout24 SellUBS AG
02.11.2023Scout24 SellUBS AG
05.10.2023Scout24 SellUBS AG
09.08.2023Scout24 SellUBS AG
07.08.2023Scout24 SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Scout24 nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen