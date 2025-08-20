Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Vormittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Scout24 befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 113,60 EUR ab.

Um 09:05 Uhr ging es für die Scout24-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 113,60 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Scout24-Aktie bisher bei 113,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 114,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.229 Scout24-Aktien umgesetzt.

Bei 122,80 EUR markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,10 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.08.2024 bei 66,75 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 41,24 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2024 mit 1,32 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,49 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 117,63 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,73 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 91,20 Mio. EUR gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,27 EUR je Aktie belaufen.

