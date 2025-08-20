Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag mit KursVerlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 114,40 EUR.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:36 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 114,40 EUR. Die Scout24-Aktie gab in der Spitze bis auf 114,00 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 114,40 EUR. Zuletzt wechselten 2.243 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 122,80 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 66,90 EUR am 24.08.2024. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 71,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,49 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,32 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 117,63 EUR je Scout24-Aktie aus.

Scout24 gewährte am 25.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,73 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,73 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 91,20 Mio. EUR gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 30.10.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,27 EUR je Scout24-Aktie.

