Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagnachmittag im Minus

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 114,30 EUR nach.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 114,30 EUR. Die Scout24-Aktie gab in der Spitze bis auf 113,80 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 114,40 EUR. Bisher wurden heute 13.130 Scout24-Aktien gehandelt.

Am 24.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 122,80 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 7,44 Prozent Luft nach oben. Am 24.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 66,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 41,47 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,32 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,49 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 117,63 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 91,20 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,27 EUR je Aktie.

