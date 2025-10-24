DAX24.183 -0,1%Est505.665 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,17 -0,2%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.597 +0,9%Euro1,1610 -0,1%Öl66,16 +0,3%Gold4.065 -1,5%
So bewegt sich Scout24

Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

24.10.25 09:22 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Scout24-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 101,80 EUR abwärts.

Scout24
101,80 EUR -0,10 EUR -0,10%
Der Scout24-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:03 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 101,80 EUR. In der Spitze fiel die Scout24-Aktie bis auf 101,80 EUR. Bei 102,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.667 Scout24-Aktien.

Am 24.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 122,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Bei einem Wert von 78,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2024). Abschläge von 22,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Scout24-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,48 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 117,85 EUR.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 91,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 29.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 3,27 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
07.10.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
22.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.10.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
19.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
19.09.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
07.08.2025Scout24 NeutralUBS AG
05.08.2025Scout24 NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2023Scout24 SellUBS AG
02.11.2023Scout24 SellUBS AG
05.10.2023Scout24 SellUBS AG
09.08.2023Scout24 SellUBS AG
07.08.2023Scout24 SellUBS AG

