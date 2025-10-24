Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Kursverlauf

Die Aktie von Scout24 zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die Scout24-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 102,20 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:50 Uhr bei der Scout24-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 102,20 EUR. In der Spitze legte die Scout24-Aktie bis auf 102,40 EUR zu. Die Scout24-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 101,10 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 102,20 EUR. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 78.247 Stück gehandelt.

Am 24.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,16 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,70 EUR am 31.10.2024. Mit einem Kursverlust von 22,99 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,48 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,32 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 117,85 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 25.03.2021. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Scout24 dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2025 3,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

