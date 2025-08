SFC Energy Aktie News: SFC Energy am Freitagnachmittag mit kräftigen Verlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von SFC Energy gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die SFC Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 31,7 Prozent auf 15,06 EUR ab.

Die SFC Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 31,7 Prozent auf 15,06 EUR ab. In der Spitze fiel die SFC Energy-Aktie bis auf 14,92 EUR. Bei 17,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 646.856 SFC Energy-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,35 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SFC Energy-Aktie somit 46,88 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.08.2025 bei 14,92 EUR. Mit einem Kursverlust von 0,93 Prozent würde die SFC Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für SFC Energy-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,67 EUR an.

Am 20.05.2025 hat SFC Energy die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SFC Energy ein EPS von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat SFC Energy mit einem Umsatz von insgesamt 38,62 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,05 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,57 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.08.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 25.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,818 EUR je SFC Energy-Aktie.

