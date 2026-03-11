DAX23.590 -0,2%Est505.749 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2800 +1,3%Nas22.312 -1,8%Bitcoin62.493 +2,1%Euro1,1455 -0,5%Öl102,1 +0,3%Gold5.081 -0,2%
KWS SAAT-Aktie im Fokus: Vertrag von Chef Büchting bis Ende 2032 verlängert

13.03.26 07:41 Uhr
KWS SAAT-Aktie: Verlängerung von Büchtings Vertrag | finanzen.net

Der Saatguthersteller KWS SAAT will seinen Vorstandssprecher Felix Büchting noch bis ins nächste Jahrzehnt an seiner Spitze halten.

Der Aufsichtsrat verlängerte Büchtings Vertrag bis Ende 2032, wie das im SDAX gelistete Unternehmen am Freitag in Einbeck mitteilte. Der Vertrag wäre sonst Ende 2026 ausgelaufen. Der 1974 geborene Manager gehört zur siebten Generation der Gründerfamilie von KWS SAAT. Seit 2019 gehört er dem Vorstand an, seit 2023 ist er dessen Sprecher.

"In seiner Zeit im Vorstand hat Felix Büchting maßgeblich dazu beigetragen, das Unternehmen strategisch weiterzuentwickeln", sagte Aufsichtsratschef Hagen Duenbostel und nannte unter anderem den Einstieg in das Gemüsesaatgutgeschäft und dessen Ausbau. KWS sei und bleibe ein familiengeprägtes Unternehmen. In diesem Jahr wird es 170 Jahre alt.

Wer­bung

