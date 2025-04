Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagmittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 215,90 EUR.

Das Papier von Siemens konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 215,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens-Aktie bei 216,35 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 214,35 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 301.592 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 244,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Bei 150,68 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,37 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 228,44 EUR.

Siemens ließ sich am 13.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,71 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,03 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 18,35 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,41 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Siemens wird am 15.05.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 07.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Siemens.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 11,78 EUR je Aktie aus.

