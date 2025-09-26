Siemens Aktie News: Siemens macht am Vormittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 229,85 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 229,85 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 230,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 229,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 35.937 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 244,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,53 Prozent. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 162,38 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,35 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,38 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 238,11 EUR je Siemens-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 07.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,61 EUR, nach 2,51 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19,38 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,90 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Siemens wird am 13.11.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 12.11.2026 dürfte Siemens die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 11,55 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

