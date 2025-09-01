DAX23.689 +0,4%ESt505.325 ±0,0%Top 10 Crypto15,67 -0,5%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin94.984 -0,9%Euro1,1652 -0,1%Öl66,94 -0,7%Gold3.543 -0,5%
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Donnerstagvormittag seitwärts

04.09.25 09:25 Uhr

04.09.25 09:25 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Bei der Siemens Healthineers-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 46,70 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Siemens Healthineers-Aktie um 09:05 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 46,70 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 46,75 EUR. Bei 46,64 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 46,64 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.148 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 11,76 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Healthineers-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,950 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,08 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 58,29 EUR.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,49 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,66 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,42 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,42 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

August 2025: Analysten sehen Potenzial bei Siemens Healthineers-Aktie

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Healthineers-Investment von vor einem Jahr verloren

Führungswechsel im Siemens-Gesamtbetriebsrat: Bäumler übernimmt! - Siemens-Aktie fester

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
05.08.2025Siemens Healthineers KaufenDZ BANK
31.07.2025Siemens Healthineers BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Siemens Healthineers KaufenDZ BANK
31.07.2025Siemens Healthineers BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Siemens Healthineers BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
30.07.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
27.06.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
20.06.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
26.05.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.07.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2020Siemens Healthineers verkaufenJP Morgan Chase & Co.
05.05.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.03.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.

