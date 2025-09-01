Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Donnerstagvormittag seitwärts
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Bei der Siemens Healthineers-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 46,70 EUR.
Werte in diesem Artikel
Im XETRA-Handel kam die Siemens Healthineers-Aktie um 09:05 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 46,70 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 46,75 EUR. Bei 46,64 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 46,64 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.148 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.
Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 11,76 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für Siemens Healthineers-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,950 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,08 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 58,29 EUR.
Siemens Healthineers veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,49 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,66 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,42 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.
Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,42 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie
August 2025: Analysten sehen Potenzial bei Siemens Healthineers-Aktie
DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Healthineers-Investment von vor einem Jahr verloren
Führungswechsel im Siemens-Gesamtbetriebsrat: Bäumler übernimmt! - Siemens-Aktie fester
Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Siemens AG
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|30.07.2025
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|27.06.2025
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|20.06.2025
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|26.05.2025
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.07.2020
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.2020
|Siemens Healthineers verkaufen
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.2020
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.2020
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.2020
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Healthineers AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen