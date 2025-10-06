Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verteuert sich am Nachmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 48,04 EUR nach oben.
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 48,04 EUR zu. Kurzfristig markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 48,42 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,86 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 230.556 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.
Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 58,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 17,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 41,21 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 14,22 Prozent wieder erreichen.
Nach 0,950 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,08 EUR je Siemens Healthineers-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,16 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.
Am 30.07.2025 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Healthineers 5,66 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,42 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Siemens Healthineers die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,39 EUR im Jahr 2025 aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:11
|Siemens Healthineers Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.2025
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
