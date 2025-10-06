Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers schiebt sich am Montagmittag vor

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 48,27 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:46 Uhr 1,3 Prozent auf 48,27 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 48,42 EUR an. Mit einem Wert von 47,86 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 113.792 Stück gehandelt.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,48 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 17,46 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,21 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 14,63 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,08 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 58,29 EUR an.

Am 30.07.2025 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,66 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,42 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,39 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

