DAX24.383 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,18 +1,1%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.388 +0,9%Euro1,1663 -0,5%Öl65,75 +2,2%Gold3.939 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Alibaba A117ME Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX wenig bewegt -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
AstraZeneca-Aktie in Grün: Signifikanter Erfolg für Krebsmittel AstraZeneca-Aktie in Grün: Signifikanter Erfolg für Krebsmittel
Mercedes-Benz-Aktie im Plus: Gewerkschaft will Stahlwerk und Mercedes-Werk erhalten Mercedes-Benz-Aktie im Plus: Gewerkschaft will Stahlwerk und Mercedes-Werk erhalten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Notierung im Fokus

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers schiebt sich am Montagmittag vor

06.10.25 12:05 Uhr
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers schiebt sich am Montagmittag vor

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 48,27 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
48,23 EUR 0,48 EUR 1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:46 Uhr 1,3 Prozent auf 48,27 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 48,42 EUR an. Mit einem Wert von 47,86 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 113.792 Stück gehandelt.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,48 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 17,46 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,21 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 14,63 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,08 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 58,29 EUR an.

Am 30.07.2025 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,66 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,42 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,39 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Jefferies & Company Inc.: Siemens Healthineers-Aktie erhält Buy

Siemens-Aktie steuert auf neue Bestmarke zu - Healthineers-Zukunft im Blick

DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens Healthineers-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
12:11Siemens Healthineers BuyDeutsche Bank AG
03.10.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
26.09.2025Siemens Healthineers BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12:11Siemens Healthineers BuyDeutsche Bank AG
03.10.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
26.09.2025Siemens Healthineers BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
30.07.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
27.06.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
20.06.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
26.05.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.07.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2020Siemens Healthineers verkaufenJP Morgan Chase & Co.
05.05.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.03.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Healthineers AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen