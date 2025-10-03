Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt
Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 46,96 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,1 Prozent auf 46,96 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 47,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 23.482 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.
Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 58,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,53 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,21 EUR am 07.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für Siemens Healthineers-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,08 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,29 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.
Am 30.07.2025 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,49 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,42 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,66 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,42 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,39 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.2025
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.2020
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.2020
|Siemens Healthineers verkaufen
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.2020
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.2020
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.2020
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
