Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers steigt am Donnerstagnachmittag
Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 47,06 EUR.
Die Siemens Healthineers-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 47,06 EUR. Bei 47,08 EUR erreichte die Siemens Healthineers-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 224.198 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 58,48 EUR. Gewinne von 24,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,21 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 14,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,08 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 58,29 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 30.07.2025. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,41 Prozent auf 5,66 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,42 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens Healthineers am 05.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.
Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,40 EUR je Aktie.
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.2025
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
