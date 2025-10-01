Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zeigt sich am Mittag freundlich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 46,74 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 46,74 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 46,89 EUR. Bei 46,29 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 175.321 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 41,21 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 11,83 Prozent sinken.

Nach 0,950 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,08 EUR je Siemens Healthineers-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 58,29 EUR an.

Am 30.07.2025 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,66 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,42 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Am 11.11.2026 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

