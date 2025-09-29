Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagnachmittag höher

Kurs der Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 46,10 EUR.

Das Papier von Siemens Healthineers konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 46,10 EUR. Bei 46,20 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,54 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 251.615 Aktien.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,85 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Abschläge von 10,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Siemens Healthineers-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,08 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 58,29 EUR angegeben.

Am 30.07.2025 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Siemens Healthineers im vergangenen Quartal 5,66 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Healthineers 5,42 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,42 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

