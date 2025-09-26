Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gewinnt am Montagmittag

Siemens Healthineers im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 45,83 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 45,83 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 46,05 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,53 EUR. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 116.748 Stück gehandelt.

Bei 58,48 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 21,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,21 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 11,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Healthineers-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,950 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,08 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,29 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,66 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,42 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,42 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

Redaktion finanzen.net

