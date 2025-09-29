Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers präsentiert sich am Dienstagmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 46,01 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 46,01 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf 46,15 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 45,54 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 107.211 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 27,10 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 41,21 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,43 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Siemens Healthineers seine Aktionäre 2024 mit 0,950 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,08 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 58,29 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 5,66 Mrd. EUR gegenüber 5,42 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 05.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,42 EUR fest.

