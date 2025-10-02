Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens Healthineers zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Bei der Siemens Healthineers-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 46,32 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 46,32 EUR. Bei 46,60 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Healthineers-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 46,23 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 46,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 110.971 Stück.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 58,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 26,25 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 11,03 Prozent Luft nach unten.

Für Siemens Healthineers-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,08 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 58,29 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Am 30.07.2025 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Siemens Healthineers im vergangenen Quartal 5,66 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Healthineers 5,42 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Siemens Healthineers dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2025 2,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

