Fokus auf Aktienkurs

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag freundlich

03.10.25 16:10 Uhr
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 47,17 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 47,17 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 47,21 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,10 EUR. Zuletzt wechselten 205.622 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 19,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 41,21 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 12,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Siemens Healthineers-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,950 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,08 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 58,29 EUR.

Am 30.07.2025 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 5,66 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 5,42 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,39 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
26.09.2025Siemens Healthineers BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
18.09.2025Siemens Healthineers BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
