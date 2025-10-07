DAX24.405 +0,1%Est505.634 +0,1%MSCI World4.348 -0,1%Top 10 Crypto17,21 -1,1%Nas22.942 +0,7%Bitcoin106.569 ±0,0%Euro1,1670 -0,4%Öl65,34 -0,3%Gold3.958 -0,1%
So bewegt sich Siemens Healthineers

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag stärker

07.10.25 12:06 Uhr
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag stärker

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 48,42 EUR zu.

Siemens Healthineers AG
48,44 EUR 0,00 EUR 0,00%
Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere um 11:48 Uhr 0,2 Prozent. In der Spitze legte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 48,52 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,33 EUR. Bisher wurden heute 64.064 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,48 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 20,78 Prozent Luft nach oben. Bei 41,21 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,89 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,08 EUR, nach 0,950 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 58,16 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Siemens Healthineers gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,49 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 5,66 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 5,42 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Siemens Healthineers.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,39 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

DatumMeistgelesen
