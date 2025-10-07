Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagnachmittag nahe Nulllinie

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Healthineers hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 48,35 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:51 Uhr bei der Siemens Healthineers-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 48,35 EUR. Bei 48,55 EUR erreichte die Siemens Healthineers-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 48,13 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 48,33 EUR. Bisher wurden via XETRA 132.772 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,21 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 14,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,08 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 58,16 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Healthineers am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR gegenüber 0,42 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,42 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,66 Mrd. EUR ausgewiesen.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,39 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

