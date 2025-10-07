DAX24.389 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.328 -0,5%Top 10 Crypto16,92 -2,8%Nas22.756 -0,8%Bitcoin104.115 -2,3%Euro1,1678 -0,3%Öl65,36 -0,2%Gold3.974 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Palantir A2QA4J BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich schwunglos -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Dell, Novo Nordisk, IBM, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Top News
BMW-Aktie dennoch schwach: Erstmals seit eineinhalb Jahren mehr Autos verkauft BMW-Aktie dennoch schwach: Erstmals seit eineinhalb Jahren mehr Autos verkauft
Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX fällt im Dienstagshandel an die Nulllinie zurück Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX fällt im Dienstagshandel an die Nulllinie zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Jetzt kostenfrei zum Börsentag Berlin am 18.10. anmelden! - Das Finanz-Event für Privatanleger & Trader mit 45 Vorträgen und Ausstellern. +++
Blick auf Aktienkurs

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagnachmittag nahe Nulllinie

07.10.25 16:09 Uhr
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagnachmittag nahe Nulllinie

Die Aktie von Siemens Healthineers hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 48,35 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
48,45 EUR 0,01 EUR 0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger zeigten sich um 15:51 Uhr bei der Siemens Healthineers-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 48,35 EUR. Bei 48,55 EUR erreichte die Siemens Healthineers-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 48,13 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 48,33 EUR. Bisher wurden via XETRA 132.772 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,21 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 14,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,08 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 58,16 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Healthineers am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR gegenüber 0,42 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,42 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,66 Mrd. EUR ausgewiesen.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,39 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Buy von Deutsche Bank AG für Siemens Healthineers-Aktie

Jefferies & Company Inc.: Siemens Healthineers-Aktie erhält Buy

Siemens-Aktie steuert auf neue Bestmarke zu - Healthineers-Zukunft im Blick

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Siemens AG

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
06.10.2025Siemens Healthineers BuyDeutsche Bank AG
03.10.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
26.09.2025Siemens Healthineers BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.10.2025Siemens Healthineers BuyDeutsche Bank AG
03.10.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
26.09.2025Siemens Healthineers BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
30.07.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
27.06.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
20.06.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
26.05.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.07.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2020Siemens Healthineers verkaufenJP Morgan Chase & Co.
05.05.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.03.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Healthineers AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen