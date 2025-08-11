Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Nachmittag seitwärts

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 45,88 EUR bewegte sich die Siemens Healthineers-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr bei 45,88 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 46,23 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Healthineers-Aktie bei 45,75 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 46,08 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 226.131 Aktien.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 58,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 27,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,21 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 10,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,950 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,08 EUR je Siemens Healthineers-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 58,29 EUR.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,42 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,66 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,42 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,41 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

