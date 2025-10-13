Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag mit Kursplus
Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.
Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere um 11:46 Uhr 0,7 Prozent. In der Spitze gewann die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 47,82 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,39 EUR. Zuletzt wechselten 67.030 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 58,48 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,96 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Mit einem Kursverlust von 13,35 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,08 EUR aus. Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 58,16 EUR.
Am 30.07.2025 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 EUR, nach 0,42 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,66 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,42 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 11.11.2026.
Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,39 EUR fest.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.10.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.2025
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
