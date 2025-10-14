DAX24.232 -0,6%Est505.551 -0,3%MSCI World4.278 -0,2%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas22.550 -0,6%Bitcoin96.832 -2,8%Euro1,1605 +0,3%Öl62,18 -1,9%Gold4.129 +0,5%
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten

14.10.25 16:08 Uhr
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 46,69 EUR.

Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 46,69 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie sank bis auf 46,22 EUR. Bei 46,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 381.928 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,48 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 25,25 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 41,21 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,74 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,08 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 58,16 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 30.07.2025. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 5,66 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,42 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,39 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren abgeworfen

Buy von Deutsche Bank AG für Siemens Healthineers-Aktie

Jefferies & Company Inc.: Siemens Healthineers-Aktie erhält Buy

Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
06.10.2025Siemens Healthineers BuyDeutsche Bank AG
03.10.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
26.09.2025Siemens Healthineers BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
