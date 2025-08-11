Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens Healthineers zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Die Siemens Healthineers-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 46,50 EUR.

Bei der Siemens Healthineers-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 46,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 46,55 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens Healthineers-Aktie ging bis auf 46,37 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 43.561 Siemens Healthineers-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 58,48 EUR. 25,76 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,38 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,08 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 58,29 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Siemens Healthineers ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,41 Prozent auf 5,66 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,42 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,41 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

