Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagvormittag kaum bewegt

14.08.25 09:24 Uhr
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagvormittag kaum bewegt

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Im XETRA-Handel kam die Siemens Healthineers-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 46,50 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr bei 46,50 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Healthineers-Aktie sogar auf 46,55 EUR. Bei 46,45 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,50 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 8.358 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,48 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,76 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 41,21 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 11,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Siemens Healthineers-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,08 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 58,29 EUR.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,41 Prozent auf 5,66 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,42 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,41 EUR im Jahr 2025 aus.

Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
05.08.2025Siemens Healthineers KaufenDZ BANK
31.07.2025Siemens Healthineers BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Siemens Healthineers BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
