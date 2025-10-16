Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers schiebt sich am Mittag vor

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 47,50 EUR.

Das Papier von Siemens Healthineers konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 47,50 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 47,59 EUR. Bei 47,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 92.502 Aktien.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,48 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 23,12 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (41,21 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,07 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 58,16 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 30.07.2025 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 0,49 EUR gegenüber 0,42 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,66 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,42 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Am 05.11.2026 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,39 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

