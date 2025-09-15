DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.055 +0,7%Nas22.218 -0,5%Bitcoin97.818 -0,6%Euro1,1845 -0,2%Öl68,28 -0,3%Gold3.687 -0,1%
So entwickelt sich Siemens Healthineers

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag mit Einbußen

17.09.25 16:13 Uhr
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag mit Einbußen

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 47,48 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
47,49 EUR -0,41 EUR -0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:50 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 47,48 EUR abwärts. Im Tief verlor die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 46,90 EUR. Bei 47,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 186.998 Aktien.

Bei 58,48 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 23,17 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,21 EUR am 07.04.2025. Abschläge von 13,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Healthineers-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,950 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,08 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 58,29 EUR.

Am 30.07.2025 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 5,66 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 5,42 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 11.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
11.09.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
05.08.2025Siemens Healthineers KaufenDZ BANK
31.07.2025Siemens Healthineers BuyDeutsche Bank AG
