Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 47,41 EUR abwärts.

Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 47,41 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Healthineers-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 47,31 EUR aus. Bei 47,33 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.104 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 18,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,21 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 13,08 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,07 EUR, nach 0,950 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 58,16 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Healthineers am 30.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,49 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,66 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,42 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,39 EUR fest.

