Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain

Kurs der Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 47,54 EUR.

Um 11:49 Uhr fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 47,54 EUR ab. In der Spitze fiel die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 47,21 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,33 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 96.197 Stück.

Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 41,21 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 13,32 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Healthineers-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,950 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,07 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 58,16 EUR aus.

Siemens Healthineers ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,42 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,66 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,42 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 05.11.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Siemens Healthineers rechnen Experten am 05.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2025 2,39 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren abgeworfen

Buy von Deutsche Bank AG für Siemens Healthineers-Aktie

Jefferies & Company Inc.: Siemens Healthineers-Aktie erhält Buy