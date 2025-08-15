DAX24.288 -0,3%ESt505.425 -0,4%Top 10 Crypto16,06 +0,3%Dow44.969 +0,1%Nas21.602 -0,1%Bitcoin98.712 -1,6%Euro1,1674 -0,3%Öl65,55 -0,9%Gold3.337 +0,1%
Heute im Fokus
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas tiefer -- US-Börsen wenig bewegt -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Broadcom, Palantir, Lilium, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Bayer-Aktie steigt: Monsanto einigt sich mit PCB-Klägern in Washington Bayer-Aktie steigt: Monsanto einigt sich mit PCB-Klägern in Washington
TeraWulf im Pivotal-Point-Check: Von Bitcoin zu KI – Alphabet unterstützter Deal mit Fluidstack katapultiert die Aktie um über 60 % nach oben! TeraWulf im Pivotal-Point-Check: Von Bitcoin zu KI – Alphabet unterstützter Deal mit Fluidstack katapultiert die Aktie um über 60 % nach oben!
Kursverlauf

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tritt am Nachmittag auf der Stelle

18.08.25 16:10 Uhr
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tritt am Nachmittag auf der Stelle

Die Aktie von Siemens Healthineers zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 47,03 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
47,02 EUR -0,08 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Ausschläge verzeichnete die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 47,03 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 47,21 EUR aus. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 46,85 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,07 EUR. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 164.538 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,48 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,35 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 12,38 Prozent sinken.

Siemens Healthineers-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,950 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,08 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 58,29 EUR.

Am 30.07.2025 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 EUR, nach 0,42 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 5,66 Mrd. EUR gegenüber 5,42 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Siemens Healthineers am 05.11.2025 präsentieren. Siemens Healthineers dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,42 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Führungswechsel im Siemens-Gesamtbetriebsrat: Bäumler übernimmt! - Siemens-Aktie fester

DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren verdient

Siemens-Aktie legt zu: Siemens bleibt auf Wachstumskurs - Jahresziele im Blick

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
05.08.2025Siemens Healthineers KaufenDZ BANK
31.07.2025Siemens Healthineers BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Siemens Healthineers BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Siemens Healthineers KaufenDZ BANK
31.07.2025Siemens Healthineers BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Siemens Healthineers BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
30.07.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
27.06.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
20.06.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
26.05.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
14.05.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.07.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2020Siemens Healthineers verkaufenJP Morgan Chase & Co.
05.05.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.03.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.

