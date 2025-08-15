Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers stabilisiert sich am Vormittag

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens Healthineers zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 47,11 EUR zeigte sich die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Siemens Healthineers-Aktie bewegte sich um 09:03 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 47,11 EUR. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 47,16 EUR zu. In der Spitze büßte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 47,06 EUR ein. Bei 47,07 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 8.776 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,48 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,14 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 41,21 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 14,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Siemens Healthineers-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,950 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,08 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 58,29 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Am 30.07.2025 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,42 EUR je Aktie verdient. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,66 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,42 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 05.11.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

