Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers kommt am Mittag kaum vom Fleck

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Im XETRA-Handel kam die Siemens Healthineers-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 47,77 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Siemens Healthineers-Aktie um 11:49 Uhr im XETRA-Handel bei 47,77 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf 47,82 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Siemens Healthineers-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 47,45 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,53 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 49.798 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 15,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Healthineers-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,950 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,08 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 58,29 EUR.

Am 30.07.2025 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,66 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,42 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Siemens Healthineers.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

